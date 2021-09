Dopo l’addio alla Roma, Pastore trova subito squadra: è UFFICIALE

Dopo l’addio alla Roma Javier Pastore trova subito una nuova squadra, è ufficiale il suo trasferimento all’Elche

Salutata ufficialmente la Roma nei giorni scorsi, Javier Pastore ha già trovato una nuova sistemazione. Il suo futuro è infatti all’Elche, club della Liga spagnola che ha ufficializzato il suo arrivo. Conciso il messaggio apparso sui canali social: “Pastore firma per una stagione con l’Elche. Benvenuto nella tua nuova casa”.

Classe 1989, nell’ultima esperienza con la Roma, Pastore ha totalizzato 4 gol e 3 assist in 37 presenze, ben al di sotto delle aspettative dei tifosi giallorossi. Nelle precedenti stagioni al PSG, invece, si era messo in mostra con 45 gol e 61 assist in 269 partite giocate. Adesso, dopo l’addio all’Italia e il trasferimento a parametro zero, per lui inizia una nuova avventura in terra spagnola.