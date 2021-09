Bomba di calciomercato: rivelano come Radamel Falcao potrebbe iniziare a breve una nuova avventura. Doppio colpo a zero insieme a Pastore

Con il mercato ormai chiuso, resta una sola arma a disposizione dei club per rinforzare le proprie rose: gli svincolati. La lista dei parametri zero, questa estate, è particolarmente ricca e comprende nomi illustri. Giocatori che, anche se attualmente senza squadra, possono fare la differenza e cambiare le sorti di una stagione. Dalla Spagna, in questo senso, rivelano come Radamel Falcao potrebbe tornare presto in campo con un nuovo club.



Calciomercato, Rayo Vallecano scatenato: Falcao e Pastore gli obiettivi

Secondo quanto riportato da 'elgoldigital.com', il Rayo Vallecano starebbe per chiudere l'offensiva a Radamel Falcao. L'attaccante colombiano potrebbe raggiungere il club iberico a parametro zero, essendo attualmente svincolato, e rinforzare in maniera significativa l'attacco del tecnico Iraola. Per 'El Tigre', peraltro, si tratterebbe di un ritorno a Madrid, dove ha vestito la maglia dell'Atletico.

Quello del colombiano, poi, non sarebbe l’unico obiettivo a parametro zero del terzo club di Madrid. Il Rayo Vallecano, infatti, starebbe pensando anche a Javier Pastore: l’argentino, dopo aver rescisso in maniera consensuale con la Roma, è senza squadra. Insomma, due colpi importanti tra gli svincolati che potrebbero svoltare la stagione e le ambizioni del club spagnolo.