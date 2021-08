Calciomercato, la lista dei migliori giocatori svincolati | C'è David Luiz

Tanti sono i giocatori rimasti senza contratto, vere e proprie occasioni sul calciomercato che in Italia è finito alle 20:00

Chiude la sessione di calciomercato estiva in gran parte d’Europa. Le squadre rimaste scontente potranno comunque attingere ai calciatori rimasti senza contratto. Sono elementi molto esperti, alcuni non molto integri fisicamente. Ma come soluzione low cost potrebbero andare più che bene, anche perché in Serie A poche sono le squadre che non hanno utilizzato prestiti e formule simili per acquistare. Di seguito, la lista dei migliori calciatori presenti che potrebbero accasarsi a breve.

Calciomercato, la Top 20 degli svincolati

Angel Romero Nicolas N’Koulou José Izquierdo Oscar Romero David Luiz Clement Grenier Gaston Ramirez Fernando Franck Ribery Valère Germain Olivier Ntcham Hatem Ben Arfa Jack Wilshere Shkodran Mustafi Sebastian Giovinco Daniel Sturridge Mateo Musacchio Eliaquim Mangala Javier Pastore Rafael

Si tratta di calciatori molto importanti, difficilmente resteranno senza contratto. Di Ribery si è parlato molto in orbita Lazio. Pastore ha rescisso con la Roma. E ‘L’usato sicuro’ composto dai vari David Luiz, Giovinco e N’Koulou. In attesa di capire cosa farà Gaston Ramirez. Nelle ultime ore il Lione si è fiondato su Jerome Boateng, sempre a zero, mentre il Genoa ha ufficializzato l’ingaggio di Maksimovic.