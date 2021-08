Il centrocampista Jordan Henderson ha rinnovato il proprio contratto con il Liverpool: ecco il comunicato ufficiale dei ‘Reds’

Buone notizie in casa Liverpool. Continuerà ancora a lungo il matrimonio con il capitano Jordan Henderson. L’inglese ha firmato ufficialmente il rinnovo del contratto, che lo legherà ancora per diversi anni ai ‘Reds’. A rendere noto il nuovo accordo lo stesso club di Klopp, che però non ha rivelato la nuova scadenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, ultimo giorno: da Messias a Pjanic | Il punto sulle big

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Di seguito il comunicato del Liverpool: “Jordan Henderson ha firmato un nuovo contratto con il Liverpool Football Club per impegnare il suo futuro a lungo termine con i ‘Reds’. Martedì il capitano ha messo nero su bianco l’accordo all’AXA Training Center, assicurando che il suo periodo di 10 anni con il club sarà prolungato negli anni a venire”.