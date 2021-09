La Serie A guarda in Germania: tre colpi di mercato solamente rimandati

Tre colpi sfiorati dalle italiane in estate e che potrebbero diventare realtà a gennaio: Marcus Thuram aspetta la Serie A

Si è concluso il mercato estivo, tra colpi riusciti e addii inattesi, ci sono stati anche diversi giocatori che hanno sfiorato l'approdo in Serie A. In particolare, giocatori come Marcus Thuram, Filip Kostic e Denis Zakaria sono stati lungamente corteggiati dai club italiani, per poi rimanere in Bundesliga. Tre profili che, però, potrebbero tornare in auge per il mercato di gennaio e rappresentare rinforzi importanti in chiave scudetto. Ecco la situazione dei tre talenti in uscita dal campionato tedesco: Inter, Juventus e Roma sulle loro tracce.



Kostic, Thuram e Zakaria: l’approdo in Serie A è solamente rimandato

Il figlio di Lilian Thuram è stato molto vicino a vestire la maglia dell'Inter questa estate, ma l'infortunio patito con il Borussia Monchengladbach ha fatto saltare l'affare. Un colpo di mercato che, però, potrebbe essere solamente rimandato per i nerazzurri: in caso di addio di Satriano, infatti, Marcus Thuram potrebbe tornare un nome caldo per l'attacco di Inzaghi. Il francese, inoltre, potrebbe non essere l'unico giocatore a tornare d'attualità per il club meneghino: l'Inter non ha perso di vista Filip Kostic. Il numero '10' croato è stato ad un passo dalla Lazio, ma sono i nerazzurri a rappresentare un'occasione per l'esterno dell'Eintracht Francoforte per gennaio.

Attenzione, infine, alle sirene italiane per Denis Zakaria. Seguito da Napoli e Roma nel mercato estivo, potrebbe diventare un nome buono anche per la Juventus a gennaio. I partenopei hanno coperto la falla a centrocampo con Anguissa, mentre giallorossi e bianconeri non sono riusciti a trovare il colpo giusto. Proprio Juventus e Roma, quindi, potrebbero darsi battaglia a gennaio per arrivare al centrocampista svizzero di origini congolesi. I giallorossi hanno effettuato un tentativo per Zakaria, anche se non è stato vicino ad approdare nella Capitale questa estate: ora il Gladbach vorrebbe blindarlo con un rinnovo, ma il giocatore piace molto a José Mourinho.