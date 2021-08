Da Marcus Thuram a Joaquin Correa, le ultime di Calciomercato.it sul rinforzo per l’attacco dell’Inter

Il nuovo attaccante dell’Inter, un bel rebus che andrà sciolto per forza di cose nei prossimi giorni. L’unica certezza, ad ora, è che arriverà. Thuram affascina e, per caratteristiche fisiche e potenziale, è quello che intriga maggiormente la società. In più ad oggi costerebbe meno, col Borussia Moenchengladbach si può chiudere sui 25 milioni di euro. E poi c’è il fattore Raiola, che vuol tornare a fare affari coi nerazzurri e che ha già dato una grossa mano per Dumfries. Da una parte Thuram, dall’altra Joaquin Correa che è ovviamente il preferito di Simone Inzaghi. Ma Inzaghi dalla sua Lazio ne prenderebbe almeno altri tre…

L’argentino è un separato in casa, vuole andarsene e vuole soprattutto l’Inter tanto da mettere per ora in stand-by l’Everton di Benitez. Al momento, però, costa 5-7 milioni in più rispetto al francese figlio d’arte. C’è distanza di valutazioni con il club di Lotito. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, solo se il presidente biancoceleste dovesse abbassare non di poco le sue pretese (in tal senso Lucci, l’agente del ‘Tucu’ e di Dzeko, è in pressing da settimane), Marotta e Ausilio potrebbero davvero decidere di accontentare Inzaghi mettendo da parte quel Thuram che – dopo aver per forza di cose accantonato Zapata, in origine il prescelto per il post Lukaku – ha preso il sopravvento nei loro piani.