Comunicato ufficiale dell’Inter che ha ufficializzato di aver sollevato dall’incarico Gabriele Oriali: la nota del club

Gabriele Oriali via dall’Inter. La notizia era nell’aria ma ora è diventata ufficiale. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota in cui si legge: “FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo in attacco: l’annuncio di Inzaghi

Termina quindi il doppio incarico per l’ex centrocampista che ora si dedicherà esclusivamente al ruolo ricoperto in Nazionale. Oriali era tornato all’Inter voluto da Antonio Conte: con l’addio del tecnico salentino è arrivata la decisione della società di non proseguire la collaborazione.