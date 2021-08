Calciomercato Inter, colpo in attacco: l’annuncio di Inzaghi

Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Genoa parla in conferenza stampa e fa un annuncio di mercato: colpo in attacco per i nerazzurri

Vigilia di campionato per l’Inter che domani aprirà la Serie A 2021/2022 ospitando il Genoa di Ballardini. Per Inzaghi oggi appuntamento con la conferenza stampa pre-match nella quale il tecnico nerazzurro ha parlato anche di mercato. Dall’addio di Lukaku definito “inaspettato” alla richiesta di Dzeko, fatta ben prima che il belga decidesse di tornare al Chelsea.

Gli acquisti però non sono ancora finiti e lo annuncia lo stesso allenatore. Inzaghi, infatti, parlando del reparto offensivo un po’ in emergenza contro il Genoa dice: “Domani mancheranno Lautaro e Sanchez, sappiamo che arriverà un altro calciatore a completare il reparto. Ci sono Pinamonti e Satriano che si sono allenati con noi”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Gasperini gela l’Inter su Zapata: le dichiarazioni

I nomi sono quelli che ormai da giorni girano: Thuram per il quale il Borussia potrebbe aprire, Correa con Lotito che non ha più la necessità di chiudere al più presto la sua cessione e poi Duvan Zapata, il cui arrivo però è diventato meno probabile con l’infortunio e l’Atalanta che non ha individuato il sostituto.