L’Inter ha in testa Duvan Zapata come primo rinforzo post Lukaku, insieme a Edin Dzeko: l’Atalanta, però, è un osso durissimo e le parole di Gasperini lo dimostrano

Duvan Zapata è il bomber al primo posto nelle preferenze dell’Inter per raccogliere l’eredità di Lukaku. Nutarale, visto che le caratteristiche sono davvero molto simili per struttura fisica e non solo. Certo che sostituire il belga è impresa ardua, ma il colombiano è il profilo ideale e come vi abbiamo anche raccontato il calciatore spinge per cambiare nerazzurro. Ma l’Atalanta è un osso durissimo e non si priva facilmente dei suoi campioni.

Alla vigilia del debutto in campionato, domani sera in casa del Torino, Gasperini ha parlato proprio del futuro di Zapata: “Se resterà? Penso di sì, ma è un pensiero mio come può essere il vostro. Non so cosa può succedere, è un mercato davvero stranissimo con pochi movimenti e poi ci sono trasferimenti eclatanti con cifre notevoli. Faccio fatica a fare previsioni”. Gasperini lancia quindi un messaggio sia all’Inter che all’Atalanta, certificando il bisogno di alzare ulteriormente la posta da parte dei campioni d’Italia.

Tornando al calcio giocato, Gasperini ha parlato del campionato che sta per iniziare e l’obiettivo secondo posto: “Alzatela voi l’asticella, a me va bene così. Io non voglio togliere i sogni a nessuno, ma non è che devo farlo io. Per noi è come aver vinto degli scudetti, speriamo di continuare ancora. Io non parto con l’Atalanta che deve vincere il campionato, per me è così. Non avrei voluto essere così in emergenza, ma non è un alibi, riguarda tutti”.

Poi ancora sul calciomercato: “Gli esterni? Dipenderà dalle opportunità che capiteranno. Sono state proposte cose buone, ma se si realizzano o meno non dipende da me. La società ha comprato Musso ed è tanta roba, come l’operazione di Demiral. Nuovo Bastoni? Può essere Scalvini, mi ha dato buone sensazioni. Possiamo usare molto il settore giovanile“.

E su Ilicic: “Voleva andare via, poi si è presentato benissimo e si è allenato bene. Noi ci siamo messi a disposizione, sembrava che potesse andare via da un giorno all’altro, ma è stato preservato. Ci siamo parlati io e lui. Se è qua è un giocatore tesserato con l’Atalanta, se va via lo sostituiremo. Se sta bene lo farò giocare, altrimenti giocheranno altri. Io faccio solo scelte tecniche. Ho sempre avuto feeling con Ilicic, lo alleno come qualsiasi altro giocatore e sarò a disposizione per fargli fare bella figura in caso di cessione”.