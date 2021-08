Serie A, 2a giornata: Roma e Milan a valanga, Cagliari e Salernitana annullati

Roma e Milan a valanga nei posticipi della seconda giornata: poker per entrambe le squadre con Salernitana e Cagliari

Roma e Milan a valanga nei due posticipi della seconda giornata di campionato, per chiudere queste prime due settimane di campionato a punteggio pieno e riprendere fiato durante la pausa per le nazionali appaiate a Inter, Napoli e Lazio in vetta alla classifica. Quattro reti per entrambe le squadre, con la Roma di Mourinho che passeggia nella ripresa all’Arechi contro la Salernitana, mentre Pioli si gode i suoi rossoneri e la doppietta di Giroud contro il Cagliari.

Roma e Milan a valanga, Cagliari e Salernitana annullati

Roma che nel primo tempo soffre l’aggressività della Salernitana, che in difesa riesce a reggere e a evitare problemi dalle parti di Belec, poi nella ripresa i giallorossi entrano in campo con un altro piglio: Pellegrini riceve una palla tesa e approfittando dell’errore di Gyomber conclude al volo per l’1-0 al 48′. Quattro minuti dopo arriva subito il raddoppio firmato da Veretout servito da Mkhitaryan ed è il 2-0. Al 54′ Bonazzoli sfiora il gol per la Salernitana, ma l’ex Torino non riesce a trovare la conclusione vincente. Roma che quindi dilaga prima con Abraham, che al 69′ trova la prima rete in Serie A aiutato dal palo alla destra di Belec, e poi con la doppietta di Pellegrini, che al 79′ riceve palla al limite dell’area e conclude con un destro a giro per il 4-0 decisivo.

Milan che, invece, fa tutto nel primo tempo: vantaggio che arriva dopo appena 12 minuti con Tonali da calcio di punizione, superando Radunovic che sfiora solo la sfera. Cagliari che però non si arrende al 15′ trova il pareggio con Deiola servito da Joao Pedro in mezzo all’area di rigore. Due minuti ancora e conclusione di Leao che sbatte sulla schiena di Brahim Diaz: deviazione vincente e 2-1 per i rossoneri, che tornano subito in vantaggio.

Poi al 24′ sale in cattedra Giroud con la sua prima rete in Serie A: il ter è servito da Diaz che trova il filtrante in area per il francese per il 3-1. Al 43′, a pochi minuti dal fischio per l’intervallo, calcio di rigore per il Milan stabilito dal VAR: Strootman devia la conclusione di Diaz con il braccio e dagli undici metri ancora Giroud trova la rete per la sua doppietta personale e il 4-1 dei rossoneri. Nella ripresa ospiti pericolosi con Pavoletti e Lykogiannis, ma i rossoneri portano a casa la vittoria e il punteggio pieno.

CLASSIFICA SERIE A: Inter, Napoli, Roma, Milan e Lazio 6 punti, Udinese, Bologna, Sassuolo e Atalanta 4, Empoli e Fiorentina 3, Juventus, Cagliari, Spezia e Sampdoria 1, Salernitana 0, Verona 0, Torino 0, Venezia 0, Genoa 0.