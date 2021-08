Calciomercato Milan, attaccante dalla Serie A: nuovo tentativo

Il Milan vince contro il Cagliari e cerca ancora un altro rinforzo nel reparto offensivo: nuovo tentativo anche in Serie A

Un rinforzo in attacco per Pioli. Il Milan continua la caccia per un trequartista: il nome più gettonato è Faivre del Brest, ma la trattativa non si sblocca e Maldini e Massara guardano anche altri profili. Se quello di Messias è ormai da scartare, un altro ex Crotone ingolosisce la dirigenza rossonera. Come riportato da ‘Sky’, il Milan avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Ounas. I dirigenti rossoneri hanno avuto un contatto con l’entourage dell’attaccante del Napoli, in campo nel secondo tempo oggi contro il Genoa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un’idea di difficile realizzazione perché Spalletti ha peso parole importanti per l’algerino. Negli ultimi due giorni di mercato, in ogni modo, il Milan proverà a regalare un altro rinforzo a Pioli. Ounas piace, e non da oggi a Maldini e Massara, ma strapparlo al Napoli non sarà semplice.