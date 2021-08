Pagelle e tabellino di Milan-Cagliari, match valido per la seconda giornata di Serie A

Un Milan straripante cala il poker già nel primo tempo, contro il Cagliari. A sbloccarla è Sandro Tonali, con una magistrale punizione. La riprende subito dopo Deiola; poi salgono in cattedra Brahim, Theo, Leao e soprattutto Olivier Giroud e la squadra di Stefano Pioli dà spettacolo. Nel secondo tempo calano i ritmi, con il Milan in controllo e i sardi mai davvero pericolosi.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5 – Quasi ci arriva sul gol di Deiola, smanaccia ma non basta. Attento nelle uscite e nel finale ci mette una pezza su tiro di Lykogiannis.

Calabria 6 – Si fa sovrastare in occasione della rete di Deiola ma è solo e può far poco. Poi è il solito treno sulla destra. Ottima l’intesa con Saelemaekers.

Kjaer 7 – Pavoletti e Joao Pedro sono due avversari complicati, il danese li tiene a bada nel miglior dei modi. Stasera si mette in mostra anche con iniziative di qualità.

Tomori 6,5 – Aggressivo e preciso, l’inglese è sempre più un punto fermo di questa squadra.

Theo Hernández 7 – Torna a macinare km sulla sinistra e a creare superiorità numerica. Il primo gol di Giroud è gran parte merito suo.

Tonali 7 – Che fosse un nuovo Tonali, lo abbiamo visto già contro la Sampdoria. Stasera pennella una fantastica punizione. Gioca con personalità, a testa alta. E’ lui un altro grande acquisto del Milan 2021/2022. Anche Ibrahimovic si alza in piedi per applaudirlo. Dal 68′ Bennacer 6 – Gestisce tanti palloni con buona qualità.

Krunic 6,5 – Altra prova convincente, in un ruolo non proprio suo. Il bosniaco, anche quest’anno, sarà utile alla causa. Pioli fa bene a coccolarselo.

Saelemaekers 6,5 – Se avesse pure i gol nelle gambe, il Milan sarebbe sicuramente da scudetto. Il belga deve essere al 110% per essere utile alla causa e stasera lo è. Dal 68′ Florenzi 6 – Si prende subito i primi applausi di San Siro, grazie al suo impegno.

Brahim Diaz 7 – Molto probabilmente la sua deviazione, su tiro di Leao, è decisiva ma poi fa quello che più deve fare un dieci, assist. Perfetto quello per il primo gol in Serie A di Olivier Giroud. Dall’84’ Daniel Maldini s.v.

Leao 7,5 – Pronti via e Giroud lo lancia in porta ma lui si addormenta facendosi rimontare da Carboni. Inizia male ma si accende subito dopo, trovando il gol, con la deviazione di Brahim. Da questo momento prende fiducia e quando punta l’uomo lo salta sistematicamente, anche se di fronte si trova Godin. Dal 68′ Rebic 6 – Entra col piglio giusto il croato, per dimostrare di essere pronto a dare il suo contributo.

Giroud 8 – Senza Ibrahimovic, il Milan può finalmente dormire sonni tranquilli. Olivier Giroud risponde presente e da vero numero 9. Gioca per la squadra con qualità, assist di tacco che illuminano San Siro. Poi sotto porta non sbaglia e nemmeno dal dischetto. Nel secondo tempo è in controllo così come tutto il Milan. Dal 91′ Castillejo s.v.

All. Pioli 7,5 – Il suo Milan è una meraviglia. Nel primo tempo è straripante, nel secondo gestisce un risultato già acquisito.

CAGLIARI

Radunović 6 – Si mette in mostra con una ottima parata a terra. Può davvero poco sui gol subiti.

Ceppitelli 4,5 – Affonda come il resto della squadra. Dalla sua parte, con Leao e Theo Hernandez, è ancora più difficile. 64′ Zappa s.v

Godín 5 – Perde sistematicamente il duello con Giroud. L’esperienza non lo aiuta e nemmeno la solita furbizia, il francese dimostra di averne di più.

Carboni 6,5 – Non paga la giovane età, anzi. E’ il migliore della retroguardia si mette in mostra con un grande intervento sullo 0-0 su Leao.

Nández 5,5 – Perde il duello con Leao e Theo Hernandez. Quello che poteva diventare il suo stadio diventa un incubo per 75 minuti. Nel finale si rivede l’uruguaiano ammirato la scorsa stagione ma 15 minuti sono davvero pochi.

Marin 5,5 – Dopo un primo tempo da dimenticare, prende coraggio, giocando qualche metro più avanti nella ripresa. Dalle sue giocate il Cagliari si rende più pericoloso.

Strootman 4,5 – Lento ed impacciato. Goffo anche in occasione del calcio di Brahim che porta al rigore. Deve ancora entrare in condizione. Dal 74′ Farias s.v.

Deiola 6,5 – Un gol a San Siro va sempre festeggiato. E’ quello del momentaneo pareggio. Poi fa davvero poco per aiutare la squadra. Dall’85’ Pereiro s.v.

Dalbert 4,5 – Falloso e poco incisivo. Fatica non poco, non riuscendo a mettere un cross per la testa dei compagni. Dal 74′ Lykogiannis 6 – E’ subito pericoloso con il mancino su punizione, che impegna Maignan.

Joao Pedro 6 – Assist al bacio per Deiola. La qualità del brasiliano non si discute e anche oggi la mette in mostra. Nel secondo tempo sparisce tra le maglie rossonere.

Pavoletti 5 – Lotta come un leone ma stasera è davvero complicato con Kjaer e Tomori. Nel finale vince qualche duello in più ma il risultato non cambia. Dall’85’ Céter s.v.

All. Semplici 5 – Decide di giocarsela a viso aperto a San Siro e non è un’ottima idea. Il suo Cagliari ha qualità in tanti suoi uomini e non faticherà a trovare la salvezza

Serra 5,5 – Giusto assegnare il rigore al Milan. La partita scorre via facilmente ma estrae troppi cartellini gialli, qualcuno certamente evitabile.

TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 4-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Plizzari, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Radunović; Ceppitelli, Godín, Carboni; Nández, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Fusco; Altare, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa; Grassi, Oliva, Pereiro; Céter, Farias. All.: Semplici.

Arbitro: Marco Serra di Torino.

GOL: 13′ Tonali (M), 15′ Deiola (C), 17′ Brahim (M), 25′ Giroud, 43′ Giroud su rigore

AMMONITI: 6′ Dalbert (C), 37′ Deiola (C), 40′ Strootman (C), 62′ Godin (C), 72′ Brahim Diaz (M), 84′ Nandez (C)

ESPULSI: