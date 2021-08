All.: Castori 5: la partita si sviluppa proprio come annunciato da lui e dai suoi giocatori. Il modulo è il 3-6-1, senza girarci troppo intorno. Nel primo tempo la Salernitana gioca in maniera gagliarda, ma dopo lo 0-1 crolla ogni certezza e la sua squadra molla seduta stante e non continua a lottare. Questo è stato il vero errore.

Obi 5,5: fa valere la lunga militanza in questo campionato e in determinate realtà, si cala subito al meglio, poi certo deve rincorrere continuamente e non è semplice. Bello il pallone per Bonazzoli, che però spreca. Sommerso dalla marea giallorossa nella ripresa. Dal 68′ Capezzi 5: entra che la Roma ha già preso in mano la partita, può fare poco.

M.Coulibaly 6: dopo Bologna si conferma tra i più in palla, discreta precisione tecnica e grande presenza fisica ma anche di personalità, soprattutto. Corre tantissimo e copre molte zone di campo. Fondamentale. Poi certo, smette di giocare ma la colpa non è sua.

Kechrida 5: in una Salernitana non proprio precisa a livello tecnico, lui è quello che forse sbaglia qualche pallone di troppo in uscita e non permette ai suoi di respirare. Partecipa allo sfaldamento della Salernitana nel secondo tempo, si perde troppo Vina. Dal 68′ Zortea 5,5: la situazione non migliora, anche perché poi la Roma comincia a lavorare anche da quella parte.

Gyomber 5: ex non proprio rimpianto. Finché il muro regge regge anche lui, poi perde la bussola e non sa più che pesci pigliare.

ROMA

Rui Patricio sv: spettatore pagato.

Karsdorp 7: partita di qualità la sua, decisamente più proiettata in avanti anche perché la Salernitana gioca solo nella sua metà campo. Attacca con continuità, regala tunnel e mette in grossa difficoltà Jaroszynski e Ruggeri. È in ottima forma, corre e scende fino all’ultimo.

Mancini 6,5: poco impegnato, va a cercare di incidere anche nell’area avversaria e come al solito ci mette poco a essere pericoloso. Per il resto gestisce senza problemi.

Ibanez 6,5: il momento più emozionante della sua partita, per sfortuna, è la scarpata tremenda che prende da Bonazzoli. Per il resto gli highlights del brasiliano si fermano più o meno qui.

Vina 6,5: molto più intraprendente del solito, sempre anche più sicuro a livello tecnico. Il baricentro bassissimo della Salernitana lo favorisce e alla fine trova anche l’imbucata decisiva per il gol di Pellegrini. Dall’82’ Calafiori sv

Cristante 6: un po’ opaco nel primo tempo, anche in marcatura in un paio di occasioni. Poi la Roma tutta gioca con più qualità e pure lui ne giova, anche se non tocca tanti palloni. Gli basta essere ordinato e presente.

Veretout 7: come al solito corre tantissimo e sale alla distanza dopo un primo tempo di poca precisione in fase di transizione e appoggio. Poi inserisce il motorino e comincia a buttarsi dentro fino a che non capitalizza con un altro inserimento meraviglioso concludendo di prima un quadrilatero a velocità supersonica. Toglie dalla spazzatura il pallone del 4-0. Dall’82’ Diawara sv

Perez 7: un altro giocatore rispetto a quello con Fonseca, inconcludente e marginale. Alla prima da titolare conferma l’ottimo precampionato, è sempre nel vivo del gioco, è protagonista e molto meno solista. Suo il pallone filtrante che Abraham addomestica favorendo il 2-0 ed è suo anche l’assist, un po’ casuale, per lo stesso inglese che si sblocca. Dal 78′ Shomurodov 6: bravo a entrare subito in partita, è una sua caratteristica.

Pellegrini 7,5: primo tempo complicato anche per lui, che però esce dal guscio nel secondo tempo e riesce a trovare le posizioni giuste per fare male. Ha il grande merito di sbloccare una partita che rischiava di diventare stregata ai livelli di Benevento-Roma. Poi in scioltezza in tutte le fasi, con tanto di tiraggir’. Momento d’oro: e ora il rinnovo.

Mkhitaryan 6: non è la sua miglior partita, la Roma gioca molto meno dalla sua parte ed è poco coinvolto. Ma riesce comunque a entrare in ‘tabellino’ con il bellissimo assist per Veretout. Dal 70′ El Shaarawy 6: si muove bene al suo ingresso, anche lui prova a mettersi in mostra.

Abraham 7: buona la terza. Dopo legni e assist, finalmente l’inglese si sblocca ed esplode di gioia. E anche nel primo tempo era stato tra i pochi pericolosi, anche di testa dove è bravo a usare il fisico per arrivare sempre e comunque a colpire in maniera beffarda. Se non segna fa segnare (vedi il 2-0), ma stasera completa l’opera dopo un’altra prestazione potente e convincente. Dall’82’ Mayoral sv

All.: Mourinho 7,5: quattro su quattro. Mourinho cala il poker di vittorie e fa bottino pieno tra Europa e Serie A. Nell’intervallo rimette la benzina ai suoi, li carica a molla ed è probabilmente lì che la Roma vince la partita. Qualcosa si è visto subito dagli occhi con cui i giocatori giallorossi sono tornati in campo.