Non solo Koopmeiners e Amrabat, ritorno di fiamma del Bologna per Jerdy Schouten. Ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non solo Koopmeiners e Amrabat, per la mediana l’Atalanta pensa sempre anche a Jerdy Schouten. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, un paio di giorni fa il club orobico è tornato all’assalto del talentuoso centrocampista olandese con tanto di offerta ufficiale respinta però dai rossoblù. Stando a quanto ci risulta, Sartori è pronto a ripartire alla carica con una nuova proposta ben sapendo che il club di Saputo ha bisogno di fare cassa e quindi di realizzare una grande cessione entro la fine di questa sessione di mercato.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Ronaldo allo United: tutte le cifre

I nomi ‘caldi’ in tal senso sono quelli di Orsolini, Tomiyasu (ma la trattativa col Tottenham ora è in salita) e per l’appunto Schouten, nei radar del Milan e pilastro della squadra di Mihajlovic che fra poco più di un’ora affronterà proprio l’Atalanta in quel di Bergamo nel match valevole per la seconda giornata di Serie A. Senza però il classe ’97 ex Excelsior, squalificato per via dell’espulsione (doppio giallo) rimediata alla prima contro la Salernitana.