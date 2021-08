Le ultime di Calciomercato.it sulla trattativa tra Tottenham e Bologna per Tomiyasu

Tottenham e Bologna, come raccolto da Calciomercato.it, non sono ancora riusciti a trovare una intesa sui termini di pagamento (ostacolo, l’ultimo, che ha impedito e sta impedendo la fumata bianca), dopo quella di massima raggiunta sul prezzo finale dell’operazione: 20 milioni. A cinque giorni dalla fine del mercato si riducono quindi le possibilità di un approdo a Londra, sponda ‘Spurs’, di Takehiro Tomiyasu.

L’operazione per il centrale giapponese non possiamo comunque darla per saltata del tutto, i margini volendo ci sono ancora, ma è chiaro che adesso i tempi sono ristrettissimi. Inoltre, come appurato, gli inglesi devono riuscire a vendere almeno un calciatore per chiudere eventualmente l’affare col club di Saputo. Vediamo se Tomiyasu riuscirà in qualche modo a far pesare la sua volontà di trasferirsi in Premier, nello specifico al Tottenham col quale – come diciamo da tempo – ha già un accordo.