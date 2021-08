Le ultime di Calciomercato.it su Teun Koopmeiners, per il quale l’Atalanta è in trattativa da tempo. L’Az Alkmaar è sceso sotto i 20 milioni per il suo capitano

L’Atalanta insiste per Teun Koopmeiners, con le prossime ore che potrebbero essere decisive. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’Az Alkmaar chiede adesso meno di 20 milioni di euro per il cartellino del suo capitano (nel mirino pure della Roma) e le parti in causa sono al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare sia il club olandese che quello di Percassi, in trattativa anche con la Fiorentina per Amrabat.

Filtra cauto ottimismo, con il classe ’98 che spinge per un accordo poiché ha voglia di cimentarsi in un altro campionato, nello specifico in Serie A.