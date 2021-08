Calciomercato Milan, Bakayoko atteso in città: visite e firma

Bakayoko è atteso a Milano per le visite mediche di rito prima della firma col Milan: tutti i dettagli

Tutto pronto per il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. La lunga trattativa per riportare il centrocampista francese in rossonero si è conclusa giovedì scorso, con la formula del prestito biennale (1,5 milioni di euro pagabili in due anni) con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro.

L’ex Napoli, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, arriverà a Milano in serata (attorno alle 19.30 se non ci saranno cambi di programma) e già domattina sosterrà le visite mediche, prima di apporre la propria firma sul contratto.