Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus: tutte le cifre sul ritorno del portoghese al Manchester United

Il dado è tratto: Cristiano Ronaldo non è più un calciatore della Juventus. Ufficiale il ritorno al Manchester United del fuoriclasse portoghese che negli ultimi giorni è stato vicino al ‘tradimento’ con il City di Guardiola. Alla fine si è concretizzato il ritorno ai ‘Red Devils’ con un’operazione lampo che è stata definita in poche ore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Inghilterra da fonti vicine alla trattativa, le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 19,4 milioni di euro più bonus per arrivare ai fatidici 28 milioni, necessari alla Juventus per non fare minusvalenza. Per Ronaldo, invece, ingaggio di circa 20 milioni di euro l’anno per un biennale.