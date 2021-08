Calciomercato, Juventus-Hazard: arriva la risposta di Ancelotti

Eden Hazard entrato tra gli obiettivi della Juventus dopo l’addio di Ronaldo: Carlo Ancelotti risponde all’ipotesi di cessione

L’addio ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo non è più un giocatore della Juventus. Il portoghese è tornato al Manchester United, lasciando i bianconeri alla ricerca di un sostituto. Tra i tanti nomi accostati al club piemontese nelle ultime ore c’è stato anche quello di Eden Hazard che nei due anni al Real Madrid non ha mai convinto in pieno. Il belga rappresenta un calciatore di grande qualità anche se, come detto, nelle ultime stagioni ha reso meno rispetto agli anni al Chelsea, fermato anche da diversi infortuni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nome bomba in Serie A | Erede Ronaldo: è giallo

Proprio dell’ipotesi di un Hazard diretto alla Juventus ha parlato Carlo Ancelotti. L’attuale tecnico del Real Madrid in conferenza stampa si è soffermato sul futuro del trequartista belga, chiudendo di fatto ad un suo addio: “Per noi Hazard è molto importante. È molto carico e motivato”.