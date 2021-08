Sono ore cruciali per l’Inter sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Marotta ora vuole chiudere

L’Inter ha iniziato brillantemente la nuova stagione con un netto 4-0 rifilato al Genoa alla prima di campionato. I nerazzurri hanno, però, una corsa parallela da portare a termine, quella sul calciomercato. L’addio di Romelu Lukaku porta la Beneamata a doversi soffermare su un nuovo colpo per il reparto offensivo, con Edin Dzeko che è già arrivato a Milano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Dopo l’infortunio al ginocchio sinistro e lo stop di due mesi per Marcus Thuram, ora sono ore caldissime per l’arrivo di Joaquin Correa a Milano. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nonostante la freddezza nei rapporti tra Inter e Lazio, le parti si sono complessivamente avvicinate. Claudio Lotito non può scendere da una valutazione sui 35 milioni, per via di una percentuale sulla rivendita da riconoscere al Siviglia. L’Inter è disposta ad arrivare a 30 più qualche milione di bonus. Ieri non c’è stata l’accelerazione decisiva, ma Beppe Marotta lavora senza sosta e vuole regalare già per il match contro il Verona un nuovo attaccante a Simone Inzaghi. I tempi si abbreviano e la dirigenza nerazzurra vuole chiudere in 48-72 ore. L’alternativa, come vi stiamo riportando nelle ultime ore, conduce direttamente ad Andrea Belotti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, non solo Correa: doppio colpo in Serie A

Non è l’unico nome su cui l’Inter è calda in questa fase del calciomercato. I nerazzurri, infatti, viste le condizioni precarie di Alexis Sanchez, potrebbero virare anche su Gianluca Scamacca per l’attacco, nome di cui vi abbiamo parlato già diversi giorni fa. Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter vuole il doppio colpo: non si tratta, quindi, di un’alternativa a Correa. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e anche la formula di trasferimento potrebbe essere particolarmente convincente per la Beneamata: si parla un di prestito con diritto di riscatto. L’Inter accelera sul calciomercato alla ricerca dei nuovi attaccanti: le piste in Serie A ora sono pronte a decollare.