Calciomercato Inter, non solamente Correa | Idea Belotti per l'attacco

L’Inter vuole regalare velocemente un attaccante ad Inzaghi: oltre a Correa ci sono diverse alternative, tra cui Andrea Belotti

Buona la prima per i nerazzurri, che hanno inaugurato l’era Inzaghi con un fragoroso 4-0 ai danni del Genoa. Subito in gol sia Dzeko che Calhanoglu, due degli innesti estivi di Beppe Marotta, e tanto entusiasmo per il club campione d’Italia. La volontà della dirigenza meneghina, però, è quella di arrivare ad un altro attaccante prima di chiudere il proprio mercato: il vuoto lasciato da Romelu Lukaku, infatti, non può essere colmato solamente con il bosniaco ex Roma. Oltre a Joaquin Correa, l’Inter valuta un nuovo nome in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Inzaghi vuole un centravanti | Belotti l’ultima idea

Manca sempre meno prima della chiusura del mercato e l’Inter deve ancora fare una grossa operazione: il centravanti per Simone Inzaghi. Il primo nome resta quello di Correa, soprattutto dopo l’infortunio di Marcus Thuram, ma la valutazione di 35 milioni fatta da Lotito rende terribilmente complicata l’operazione. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, quindi, i nerazzurri starebbero valutando diverse alternative: tra tutte, inoltre, spicca il nome di Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è alle prese con le trattative per il rinnovo col Torino, ma ha dei dubbi sulla permanenza in granata e in caso di un’offerta importante sarebbe disposto a partire. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Inter: Correa avanza, ma serve sempre lo ‘sconto’ di Lotito.

Oltre al capitano granata, poi, resta viva l’ipotesi Insigne. Il capitano del Napoli, decisivo nella vittoria contro il Venezia, non si è ancora seduto al tavolo con la dirigenza partenopea per discutere del rinnovo e potrebbe partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Come raccontato su queste pagine, inoltre, i nerazzurri pensano anche a Scamacca per l’attacco. Insomma, tanti nomi e profili molto diversi l’uno dall’altro. L’Inter cerca l’incastro giusto e la soluzione più idonea per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.