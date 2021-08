Lotito deve scendere a 28-30 milioni, altrimenti l’Inter vira altrove. Con Thuram ko, possibile ritorno all’assalto di Zapata e/o Insigne

Avanza sempre più Joaquin Correa per l’attacco dell’Inter. Questo anche perché l’infortunio di Marcus Thuram sembra serio, il tecnico del Borussia Moenchengladbach parla di possibile interessamento del collaterale. Il francese era/è quello che intriga di più la società e costerebbe meno (circa 25 milioni) rispetto all’argentino. A Empoli in tribuna, quest’ultimo vuole l’Inter (in stand-by l’Everton) e Inzaghi vuole lui. Le parole di oggi di Tare vanno poi lette come una apertura ai nerazzurri, precisamente a uno sconto sul prezzo finale che va oltre i 30 milioni. Il problema è che a decidere è Lotito…

A tal proposito, come scritto ieri da CM.IT e ribaditoci oggi da fonti Inter, Marotta e Ausilio possono accontentare il proprio allenatore se Lotito abbasserà le richieste economiche, scendendo come minimo a quota 28/30 milioni. Tanto è infatti il budget a disposizione per il secondo rinforzo in attacco post addio Lukaku. L’agente del ‘Tucu’, Alessandro Lucci, è al lavoro con questo scopo.

Se invece il presidente biancoceleste non dovesse venire incontro all’Inter, secondo le informazioni di Calcoomercato.it ecco che la dirigenza interista potrebbe tornare forte su uno tra Duvan Zapata – in origine il preferito per il dopo Lukaku e sempre desideroso di cogliere il treno Inter. Con lui c’è già un accordo – e Lorenzo Insigne, pur consci degli enormi ostacoli – il colombiano è pure infortunato – che si troverebbero di fronte a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo.