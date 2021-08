Calciomercato Inter, Lotito allo scoperto su Correa | L'annuncio

L’Inter si muove sul calciomercato alla ricerca del nome giusto per l’attacco. I nerazzurri lavorano a Joaquin Correa: l’annuncio di Lotito

L’Inter va avanti in sede di trattative alla ricerca del nome giusto per rinforzare l’attacco. I nerazzurri, a questo punto del calciomercato, stringono il cerchio. Dopo l’addio di Romelu Lukaku e l’arrivo di Edin Dzeko, si cerca un altro attaccante in grado di portare estro e gol nello scacchiere di Simone Inzaghi. Caratteristiche che di certo non mancano a Joaquin Correa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Già il ballottaggio era vivo con Marcus Thuram era vivo, con Simone Inzaghi che amerebbe ritrovare il suo pupillo. Ora Correa è passato in pole, anche a causa dell’infortunio del francese che starà ai box per un paio di mesi dopo il problema al ginocchio sinistro.

Calciomercato Inter, si insiste per Correa: l’annuncio di Lotito

La trattativa tra Inter e Lazio è viva, con una distanza sulle valutazioni. A rimarcare quest’aspetto è Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste ai microfoni di ‘Novantesimo minuto’ è stato chiaro sul futuro dell’argentino in ottica Inter: “Correa? Il mercato non lo faccio in tv. Quando ho iniziato questa avventura dissi “pagare moneta vedere cammello” e ora questa regola deve andare avanti. Ascolteremo le offerte per lui, ma solo se saranno accettabili lo lasceremo partire”.