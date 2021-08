Sono ore caldissime per l’attacco dell’Inter: testa a testa Correa-Thuram, intanto arriva il comunicato ufficiale del Borussia Monchengladbach

L’Inter deve stringere per il nuovo rinforzo in attacco. Dopo l’arrivo di Dzeko e le difficoltà per arrivare a Zapata, la rosa dei nomi si è ridotta sostanzialmente a Marcus Thuram e Joaquin Correa. Sull’argentino non ci sono più dubbi, anche Igli Tare ha confermato la volontà del ‘Tucu’ di andare in nerazzurro e l’esistenza di una trattativa con il lavoro incessante degli agenti. Correa è il giocatore preferito da Simone Inzaghi, che lo conosce bene avendolo allenato alla Lazio. L’altro è ovviamente Marcus Thuram, su cui però la situazione non è abbastanza chiara. I dirigenti del Borussia Moenchengladbach hanno ammesso anche in questo caso la possibilità di una cessione, anche se il francese gli avrebbe confidato che resterà.

Inter, infortunio Thuram: il comunicato del Borussia

Probabilmente semplice pretattica, ma a cambiare le carte in tavola è stato l’infortunio riportato nei primi minuti del match perso ieri 4-0 contro il Bayer Leverkusen. Thuram ha lasciato il campo dopo neanche 20 minuti, zoppicando e con ghiaggio più fasciatura intorno al ginocchio. Il timore è che si tratti di un interessamento dei legamenti.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del Gladbach sulle sue condizioni: “Sono ancora in corso gli esami, ma intanto Marcus sarà assente fino a nuovo avviso“. A momento il suo trasferimento sembra quindi in stand-by. Una giornata nera ieri per il Borussia, che ha perso per infortunio anche Alassane Plea e soprattutto Lainer, che si è addirittura rotto la caviglia e dovrà stare fermo molto a lungo. Insomma, tutti gli indizi continuano a portare a Correa.