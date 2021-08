Calciomercato Inter, sorpresa Belotti | Incontro col Torino

Calciomercato Inter: il club nerazzurro avrebbe avviato una trattativa anche con il Torino per Belotti. Tutti i dettagli

L’Inter ha aperto una trattativa anche per il ‘Gallo’ Belotti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha incontrato oggi il Torino per iniziare ad intavolare l’affare con il club granata. Marotta vuole infatti tutelarsi e viste le difficoltà nell’arrivare a Correa pensa all’attaccante campione d’Europa. Parallelamente, proseguono le trattative con la Lazio: l’Inter punta a far abbassare il prezzo dell’argentino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

È nata così l’ipotesi Belotti: stando a ‘Sky’ i dirigenti nerazzurri avrebbero intenzioni serie. L’incontro di oggi fa capire che l’Inter sta seguendo anche questa trattativa: l’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di 20/22 milioni di euro più bonus.