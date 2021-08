CM.IT | Calciomercato Milan, trattativa Bakayoko: contatti continui

Calciomercato Milan, forcing rossonero per il ritorno di Bakayoko: contatti continui con il Chelsea

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il proprio centrocampo. Il nome del momento resta quello di Bakayoko. Il mediano francese ha da tempo detto sì ad una seconda avventura in rossonero, ma i primi colloqui con il Chelsea per il prestito non erano riusciti a limare le distanze sull’entità del riscatto.

Come previsto, nel corso del weekend e oggi le parti in causa hanno continuato a lavorare per cercare un punto d’incontro. Per riuscirci, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, i Blues hanno riformulato le loro richieste e alcuni termini dell’affare e nella giornata di domani dovrebbe arrivare una risposta da Milano.