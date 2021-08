Calciomercato Milan, Pellegri è arrivato in città | Domani le visite mediche

Calciomercato Milan: Pellegri è arrivato in serata a Milano. Domani il primo giorno da rossonero con le visite mediche e la firma

Pietro Pellegri sbarca a Milano. L’attaccante ex Genoa è arrivato questa sera in Italia e si appresta ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Domani le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Il classe 2001 torna in Serie A dopo l’esperienza negativa in Ligue 1, con la maglia del Monaco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Queste le sue prime parole all’arrivo a Milano: “Sono molto contento”. Pellegri è dunque pronto a rilanciarsi al fianco di Ibrahimovic e Giroud. Manca ormai solo l’ufficialità per il suo trasferimento in rossonero.