Calciomercato Juventus, 30 milioni subito | Cessione in Premier League

In casa Juventus si valuta subito la cessione di McKennie, che piace molto in Premier League

Weston McKennie può essere la cessione a sorpresa della Juventus in questo mercato estivo. Dopo una sola stagione in bianconero, disputata su buoni livelli, il giovane centrocampista americano ha catturato le attenzioni di molteplici club stranieri. Il suo profilo piace in Premier League, torneo dal quale potrebbero manifestarsi offerte da Tottenham o Everton. La società di Agnelli, però, non è disposta a fare nessuno sconto sulla cessione del talento classe 1998.

Calciomercato Juventus, servono oltre 30 milioni per la cessione di McKennie

Dopo il prestito da 4,5 milioni, nei mesi scorsi McKennie è stato riscattato dalla Juventus per altri 18,5 milioni con bonus che nel tempo potrebbero portare altri 6,5 milioni allo Schalke 04. Così, riporta il ‘Corriere dello Sport’, la cifra stabilita dai bianconeri per la sua cesisone sarebbe ben superiore ai 30 milioni di euro. Oltre ai club inglesi, McKennie fa gola anche in Bundesliga, torneo che già conosce e dal quale è partita la sua ascesa.