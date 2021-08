Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole andarsene | Già scelto il sostituto

In casa Juventus, spunta la soluzione alternativa per il futuro di Cristiano Ronaldo, che ha deciso di lasciare il club in questo calciomercato estivo; Mendes al lavoro

A due giorni dall’inizio del campionato, la Juventus vede aumentare i dubbi sul destino di Cristiano Ronaldo, ieri assente nel match amichevole contro l’Under 23. L’ipotesi PSG, considerando l’intreccio con Mbappe, persiste, ma non sono escluse sorprese in questi ultimi dieci giorni di calciomercato estivo. Il suo agente Mendes, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sta cercando una soluzione alternativa e negli ultimi giorni avrebbe parlato con la dirigenza del Manchetser City.

Calciomercato Juventus, c’è anche il City per Cristiano Ronaldo: Cherubini punta Gabriel Jesus

La volontà di Ronaldo, conferma ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe quella di lasciare la Juventus, ma al momento non sono pervenute offerte concrete. Oltre all’intreccio con Mbappe, dunque, per il portoghese potrebbe verificarsi anche quello con Kane, obiettivo primario di Guardiola. Qualora i citizens non riuscissero a prendere il bomber del Tottenham, infatti, potrebbero ‘accontentarsi’ di CR7. A quel punto Gabriel Jesus, tra gli obiettivi primari di Cherubini, sarebbe in uscita e potrebbe accasarsi proprio alla corte di Allegri.