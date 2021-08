Bruno Alves, difensore svincolato, fa un annuncio di calciomercato sul futuro di Cristiano Ronaldo con la Juventus

Bruno Alves, difensore svincolato e grande amico di Cristiano Ronaldo, ha parlato del futuro del fuoriclasse portoghese. Nonostante le molteplici indiscrezioni di calciomercato, CR7 dovrebbe restare alla Juventus: “Mi ha chiamato lui nelle scorse settimane per capire come mai avessi risolto dopo neanche un mese il contratto con il Famalicão – spiega Bruno Alves a ‘Tuttosport’ – Futuro? Non ho parlato di queste cose con lui. La mia sensazione è che alla fine resterà alla Juve perché ha ancora qualcosa da fare: come rivincere lo scudetto e tentare un ultimo assalto alla Champions League. Cristiano ha sempre voglia di dimostrare, è un vincente nato”.

Calciomercato Juventus, annuncio di Bruno Alves sul futuro di Ronaldo

Bruno Alves ha proseguito la sua analisi: “Post social? Si creano sempre grandi rumors attorno a lui e spesso sono privi di fondamento. Semplicemente ha chiesto un po’ di rispetto. Voci sul PSG? Cristiano pensa a se stesso, non a Messi e gli altri giocatori”.