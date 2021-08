Niente Juventus per Milenkovic: il difensore serbo ha l’accordo per il rinnovo con la Fiorentina, domani prevista la firma

Come anticipato da Calciomercato.it, per Milenkovic il futuro è ancora alla Fiorentina. Il difensore serbo è vicino al rinnovo con la società gigliata, una ipotesi che fino a qualche settimana fa sembrava molto difficile. Tramontata la pista West Ham, per il 23enne – accostato a lungo anche alla Juventus – si è fatto strada il rinnovo con il club toscano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riporta ‘Sky’, domani potrebbe essere il giorno buono per definire l’operazione in ogni dettaglio e firmare il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Per il centrale – riferisce ‘violanews.com’ – il nuovo accordo sarà breve con ingaggio da tre milioni di euro, bonus compresi. Niente Premier League, quindi, né Juventus per Nikola Milenkovic: per lui c’è il rinnovo con la Fiorentina e un’altra stagione da vivere in maglia viola.