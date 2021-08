Fabrizio Biasin è intervenuto alla CMIT TV e ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo e del rapporto con Allegri

Due giorni all’inizio del campionato, meno di due settimane alla fine del mercato. La Juventus si ritrova ancora con qualche dubbio sul futuro di Cristiano Ronaldo anche se più passa il tempo e più l’addio sembra difficile. Difficile anche la convivenza che si prospetta in casa bianconera considerato che l’aspirazione del portoghese era di cambiare aria, magari tornare al Real Madrid e fare quello che ha fatto il suo rivale di sempre Messi e andarsene a Parigi. Ciò che non è accaduto e che potrebbe non accadere, salvo colpi di scena legati anche a Mbappe. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Biasin alla CMIT TV: “Allegri non felice che resta Ronaldo”

Ronaldo è destinato a restare alla Juventus anche per Fabrizio Biasin che è intervenuto alla CMIT TV e ha detto la sua sul futuro di Cristiano Ronaldo ma soprattutto su Allegri. Il giornalista ha dichiarato: “Secondo me Allegri non è felice che Ronaldo resti. Sarà costretto a far giocare un grande giocatore che non è contento di stare qui e che un po’ gli complica la vita sull’idea di squadra che ha in mente”.