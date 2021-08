Per il futuro di Ronaldo e Mbappe possibili destini incrociati ed intanto Pochettino fa un annuncio sul futuro del francese

Un intreccio che potrebbe decollare negli ultimi giorni di mercato, anche se più passa il tempo e più le possibilità si riducono. Kylian Mbappe via dal Paris Saint-Germain, verso quel Real Madrid che ormai lo corteggia sempre di più, Cristiano Ronaldo che potrebbe raggiungere Messi sotto la Torre Eiffel per una coppia da sogno. Ci sarebbe poi da perfezionare l’attacco della Juventus, magari con l’arrivo di Icardi in cambio di CR7. Ipotesi che trovano però la porta sbarrata nelle parole di Mauricio Pochettino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Pochettino: “Mbappe resta anche senza rinnovo”

Il tecnico del PSG è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Brest. Inevitabile parlare del futuro di Mbappe: in scadenza nel 2022, il 21enne è indicato come desideroso di lasciare Parigi e trasferirsi a Madrid. Indiscrezioni che il tecnico argentino rispedisce al mittente. Per Pochettino Mbappe vive tranquillamente le voci intorno al suo futuro e aggiunge: “E’ un nostro giocatore, non lo vedo lasciarci in questa stagione”. E per ribadire il concetto conclude: “Pure senza rinnovo resta un giocatore del Psg”.