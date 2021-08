Juventus, Allegri sorprende: fuori Cristiano Ronaldo

La Juventus disputa oggi il classico test in famiglia prima dell’esordio in campionato: sorpresa Allegri che esclude Ronaldo

Ultimo test amichevole per la Juventus prima dell’esordio in campionato contro l’Udinese. Massimiliano Allegri ha scelto l’undici titolare per la sfida in famiglia contro l’Under 23, lasciando però fuori Cristiano Ronaldo. Una decisione un po’ a sorpresa rispetto alle indicazioni della vigilia. Neanche in panchina, invece, i due nuovi arrivi: Locatelli e Kaio Jorge con il centrocampista che potrebbe però trovare spazio nella prima giornata di Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Questa la formazione ufficiale scelta da Allegri per la sfida con la Juventus Under 23: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Chiesa, Bentancur, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Dybala; Morata. Per Ronaldo lavoro programmato sul campo, così come per Cuadrado, anche lui non presente in campo.