L’offerta dell’Arsenal per Locatelli quasi doppiava quella della Juventus: il calciatore non ha neppure discusso con i Gunners

Manuel Locatelli sarà presentato domani, alle 14.30, come nuovo giocatore della Juventus. Le prime immagine bianconere hanno mostrato un sorriso ampio, sentito: di quelli che vanno ben oltre la rituale e formale soddisfazione nel cambio di casacca. Il passaggio dal Sassuolo alla Juve è stato voluto, desiderato: per il centrocampista c’era solo ed unicamente il bianconero nel suo futuro. Un amore destinato a cementarsi nel corso del tempo, a temprarsi nelle difficoltà, diretto alla ritrovata conquista dello scudetto ed al miglior percorso possibile in Europa.

Locatelli guadagnerà alla Juve, salvo quelli che potranno esser futuri rinnovi e prolungamenti, 3 milioni netti a stagione: un ingaggio importante, lontano dai profili ben superiori anche di alcuni suoi compagni di squadra.

L’offerta dell’Arsenal e la risposta di Locatelli

L’Arsenal, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ha offerto a Manuel Locatelli 5 milioni e mezzo a stagione per diventare un nuovo calciatore dei Gunners. Inoltre, il club londinese, come è noto, era pronto ad assecondare la richiesta del Sassuolo di 40 milioni. Locatelli ha detto ‘no’: ha invitato il suo entourage a non iniziare neppure la trattativa, c’era solo la Juve nella sua mente.

Uno scarto tra l’offerta della Juve e quella dell’Arsenal che potrebbe portare, nell’arco dei prossimi anni, a diversi milioni in meno per Locatelli: almeno una decina senza che intervengano rinnovi ed adeguamenti. Una scelta dettata dal desiderio di mettersi solo ed unicamente a disposizione di Massimiliano Allegri, con il fascino della maglia desiderata fin da bambino a fare il resto.