Calciomercato Milan, nuovo attaccante | Ritorno in Serie A!

Calciomercato Milan: rossoneri alla ricerca di un terzo attaccante da affiancare a Ibrahimovic e Giroud. La nuova idea in Ligue

C’è anche un nuovo attaccante nella lista del Milan di Maldini e Massara per queste ultime settimane di mercato estivo. Come raccontato da Calciomercato.it, è fatta per l’arrivo di Florenzi, e si avvicina anche il ritorno di Bakayoko a centrocampo. Il club rossonero è inoltre alla ricerca di un altro centravanti da affiancare a Ibrahimovic e Giroud. In questo senso, il nome nuovo è quello di Pietro Pellegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, il Milan vuole Pellegri | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, il Milan punta l’attaccante classe 2001 ex Genoa. Pellegri è in scadenza di contratto nel 2022 e reduce da stagioni piuttosto difficili al Monaco. Il giocatore potrebbe così lasciare la Ligue 1 per fare ritorno in Serie A, dove potrà crescere al fianco di Ibra e Giroud. Il 20enne è in uscita dal club del Principato e può arrivare in rossonero a condizioni vantaggiose. Si attendono ora ulteriori sviluppi.