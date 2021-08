Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Regia Mendes e nuovo intreccio

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere in bilico sul calciomercato. Nuovo tentativo di Jorge Mendes e intreccio all’estero

Cristiano Ronaldo e un futuro alla Juventus che ancora sembra in bilico, ed è paradossale a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di Serie A. Il portoghese ha mostrato in diverse occasioni segnali di nervosismo e insofferenza, fin dal termine della scorsa stagione. Durante l'estate, i rumors sono stati numerosi in sede di calciomercato, ma le piste per un suo trasferimento non si sono mai realmente surriscaldate.

Ad ormai pochi giorni dalla fine del calciomercato, però, e nonostante il messaggio pubblicato nelle scorse ore dal portoghese, non si sciolgono i dubbi sulla permanenza di Ronaldo. Le ultime novità di rilievo vedono la pista Manchester City come una delle poche a restare in piedi per il portoghese: un intreccio che andrà attentamente tenuto d'occhio nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: nuovo tentativo di Mendes

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, infatti, nella giornata di oggi Jorge Mendes farà un nuovo tentativo per portare il calciatore lontano dalla Juventus e al Manchester City. In particolare, il super procuratore ha in mente di riproporre il portoghese agli inglesi, ma allo stesso tempo accelerare per l’addio di Joao Cancelo con direzione Bayern, che resta pista calda nei rapporti tra Mendes e Mansour. Una pista che, dunque, andrà tenuta d’occhio nei prossimi giorni, nonostante le difficoltà in partenza: le cifre, i rapporti non idilliaci con Guardiola (ma neanche con Allegri lo sono) e la situazione in bilico di Harry Kane.