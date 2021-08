Calciomercato Juventus, messaggio Ronaldo | Futuro ancora in bilico

Calciomercato Juventus: nessun riferimento ai bianconeri e ad una sua permanenza a Torino nel messaggio di Ronaldo. Ecco le ultime sul suo futuro

Nella serata di ieri Cristiano Ronaldo è uscito allo scoperto replicando a tutte le indiscrezioni delle ultime ore, riguardanti soprattutto il suo possibile ritorno al Real Madrid. “La mia storia al Real Madrid è stata scritta. È passata agli annali. Sto rompendo il mio silenzio ora per dire che non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome. – ha scritto CR7 su Instagram – Oltre a questo episodio più recente in Spagna, ci sono state frequenti notizie e storie che mi associavano a un certo numero di club in molti campionati diversi, senza che nessuno si fosse mai preoccupato di cercare di scoprire la verità”. Un lungo post che chiude definitivamente la pista Real, ma che non sancisce di fatto la sua permanenza alla Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Le piste ancora aperte

Concludendo il suo post, il cinque volte Pallone d’Oro ha scritto: “Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare. Tutto il resto? Tutto il resto sono solo chiacchiere”. Un lungo messaggio in cui l’attaccante della Juventus non fa alcun riferimento al club bianconero. Nessuna conferma sulla sua permanenza né tantomeno sulla volontà di rimanere a Torino. Come raccontato da Calciomercato.it, infatti, Ronaldo non ha cambiato idea e spera ancora di lasciare la Juve. Chiusa la pista Real Madrid, il portoghese continua a sperare nella Premier League, o attraverso il ritorno al Manchester United o nel Manchester City. Senza dimenticare il PSG: se davvero Mbappé dovesse lasciare Parigi in questa sessione di mercato per il 36enne tornerebbero a spalancarsi le porte del Paris Saint-Germain al fianco del rivale di sempre Messi. Il futuro di Ronaldo, insomma, è tutt’altro che scritto anche dopo il suo lungo post.