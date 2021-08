Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra destinato ad essere lontano dalla Juventus al termine del suo contratto in scadenza nel 2022: le ultime su CR7

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes’, il futuro di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus e cinque volte Pallone d’Oro, sarebbe lontano dalla Juventus al termine del contratto con la Vecchia Signora. Il giocatore avrebbe un accordo verbale con David Beckham, numero uno dell’Inter Miami, club di MLS nel quale milita anche Gonzalo Higuain.

Ci sarebbe però un problema nell’approdo di Cristiano Ronaldo negli Stati Uniti. Il campione lusitano infatti starebbe ancora riflettendo sul suo futuro al termine del contratto con la Vecchia Signora. Ronaldo potrebbe anche decidere di restare in Europa per provare un ultimo assalto alla Champions, magari con la maglia del PSG delle stelle di Leonardo.