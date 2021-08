Antonio Conte dopo l’addio all’Inter potrebbe presto tornare ad allenare, ma in Premier League: subito uno ‘scippo’ all’Inter

Dopo solamente due mesi Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare. Il tecnico ex Inter ha lasciato il club nerazzurro a causa di divergenze con la società interista, che vive un momento economicamente difficile. Il futuro dell’allenatore però potrebbe non essere in Italia, ma nuovamente in Premier League.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, attaccante per Inzaghi | È corsa a tre

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il futuro in panchina di Mikel Arteta all’Arsenal potrebbe essere in dubbio, visto anche il pessimo esordio in campionato con sconfitta contro il neo promosso Brentford. Dunque Conte potrebbe essere perfetto per i ‘Gunners’ per ripartire, e come primo rinforzo il tecnico italiano potrebbe puntare il mirino proprio in casa Inter, chiedendo un top player.

Calciomercato Inter, Conte all’Arsenal: la prima richiesta sarebbe Lautaro

Mancano due settimane al termine del calciomercato estivo e potrebbero rivelarsi infuocate. Infatti l’Inter dopo aver perso due protagonisti dello scudetto come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, potrebbe perdere anche Lautaro Martinez. A guidare l’assalto al bomber argentino potrebbe essere l’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, svolta in attacco | C’è già stato l’incontro

L’Arsenal continua a essere in crisi e senza coppe europee, così dopo l’esordio con sconfitta in Premier League, i ‘Gunners’ potrebbero pensare di dire addio a Mikel Arteta e affidare la squadra ad Antonio Conte. Il tecnico italiano, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, potrebbe chiedere alla società inglese come ultimo colpo di mercato proprio Lautaro Martinez. Dunque l’assalto al ‘Toro’ nelle ultime settimane della finestra per i trasferimenti potrebbe guidarlo proprio l’ex, vista anche la questione rinnovo con l’Inter al momento ancora bloccata.