Calciomercato Inter, irrompe Dzeko | Ora Lautaro vuole subito l'aumento

L’arrivo di Edin Dzeko ha cambiato gli equilibri all’interno dello spogliatoio dell’Inter: ora Lautaro vuole subito il rinnovo con aumento

Si complicano i piani di Marotta e Ausilio per questo finale di mercato. L’arrivo di Edin Dzeko, oltre ai benefici già mostrati in campo contro la Dinamo Kiev ieri sera, potrebbe aver portato anche una grana non da poco. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, infatti, Lautaro Martinez ora vorrebbe subito un rinnovo con aumento del contratto per pareggiare l’ingaggio percepito dal bosniaco: 6 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Lautaro batte i piedi | Ora vuole il rinnovo con aumento

Un aumento significativo, quello richiesto dall’argentino, considerando che attualmente percepisce 3 milioni di euro a stagione. Come raccontato su Calciomercato.it, la volontà di Lautaro è quella di rinnovare il contratto con l’Inter, ma la fretta di ricevere un sostanzioso aumento può nascondere anche diverse offerte. Continua, infatti, il pressing sul ‘Toro’ da parte di Tottenham e Arsenal. Le sirene inglesi potrebbero essere proprio la discriminante principale nelle trattative per il rinnovo, mettendo fretta ai nerazzurri.

Secondo quanto rivelato da ‘Libero’, inoltre, le richieste di Lautaro Martinez nei confronti dell’Inter sarebbero ancora più onerose: 7,5 milioni di euro a stagione per rinnovare con i nerazzurri. Cifre importantissime, che potrebbero mettere Marotta ad un bivio: rinnovo con sostanzioso aumento di ingaggio o cessione immediata.