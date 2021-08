Calciomercato Inter, tre nomi per l'attacco | Zapata, Correa o Insigne

Dopo Dzeko e Dumfries, all’Inter manca l’ultimo colpo per completare la rosa: per l’attacco è corsa a tre fra Zapata, Correa ed Insigne

Sta prendendo forma l'Inter di Simone Inzaghi, che ieri sera contro la Dinamo Kiev ha sfoderato una bella prestazione imponendosi per tre reti a zero. Subito inserito nei meccanismi offensivi, senza difficoltà di sorta, Edin Dzeko: il bosniaco è chiamato a sostituire Romelu Lukaku nell'attacco nerazzurro, insieme ad un ultimo colpo di mercato. Marotta, dopo le ufficialità di Dzeko e Dumfries, è al lavoro per portare ad Inzaghi un'attaccante: ora, è corsa a tre.

Calciomercato Inter, tre nomi per Inzaghi | Zapata, Correa o Insigne

Si è ristretta solamente a tre la cerchia di nomi per l'attacco dell'Inter. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'ultimo colpo di mercato dei nerazzurri sarà uno tra Duvan Zapata, Correa e Lorenzo Insigne. Tre situazione egualmente spinose, che presentano a Marotta e Ausilio un rebus che dovrà essere risolto nel più breve tempo possibile. Il favorito resta il colombiano, valutato 40 milioni dall'Atalanta, che però senza un sostituto non è disposta a privarsene.

Non è semplice nemmeno arrivare a Joaquin Correa, specialmente considerando i rapporti burrascosi tra Inter e Lazio di questa estate. L’argentino ritroverebbe Simone Inzaghi, permettendogli di schierare Lautaro Martinez come prima punta. L’ultima possibilità che si trovano ad analizzare i dirigenti meneghini è quella di mettere le mani subito su Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma nonostante questo i partenopei valutano il suo cartellino intorno ai 25/30 milioni di euro. Tante incognite, ma una certezza: il prossimo attaccante dell’Inter sarà uno di questi tre nomi.