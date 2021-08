L’asse tra Mino Raiola e l’Inter potrebbe scaldarsi. Oltre a Denzel Dumfries, sempre nel mirino per la fascia, i nerazzurri potrebbero puntare un altro calciatore del potente procuratore

È un periodo di sostanziali cambiamenti per l’Inter. Ausilio e Marotta lavorano ininterrottamente per andare a colmare i buchi presenti attualmente in organico dopo le partenze di Hakimi e Lukaku. Per la fascia destra si lavora ormai da tanto tempo senza aver ancora trovato una soluzione definitiva, mentre per l’attacco potrebbe non bastare l’imminente acquisto di Edin Dzeko, con la società meneghina che riflette anche su un secondo attaccante da mettere al servizio di Inzaghi. Non è detto però che le due operazioni non possano trovare un collegamento: nel mezzo infatti occhio a Mino Raiola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, doppietta con Raiola: occhi su Kean e Dumfries

Il primo nome per la fascia ora è quello di Denzel Dumfries, come sottolineato anche da ‘Sky Sport’, per il quale ci vogliono poco meno di venti milioni di euro. Mentre per ciò che concerne l’attacco, al netto della situazione legata a Correa, va tenuto d’occhio proprio un possibile intreccio con Mino Raiola, agente di Dumfries ma anche di Moise Kean, di rientro all’Everton dopo l’esperienza fruttuosa con la maglia del Paris Saint Germain.

Non va quindi accantonato un eventuale doppio colpo a tinte nerazzurre proprio con Raiola che assiste sia Dumfries, che andrebbe a rilevare la posizione di Hakimi, che dell’ex bianconero Kean che potrebbe ben completare il reparto d’attacco per caratteristiche e potenziale.