Calciomercato Inter, altri due big in bilico | Offerta da 50 milioni

L’Inter studia le mosse in entrata e uscita sul calciomercato, da dovrà difendersi dall’assalto per altri due big. Le ultime dall’Inghilterra

La fibrillazione non si arresta in casa Inter, viste le ultime mosse e le dinamiche sul calciomercato, che stanno monopolizzando l’attenzione mediatica, in tutt’Europa. Romelu Lukaku è sempre più lontano, ormai diretto inevitabilmente verso il Chelsea. Eppure, nonostante i grandissimi sacrifici operati in questa sessione, visto anche l’addio di Hakimi, le uscite potrebbero non essere finite per la Beneamata. E anche decisamente dolorose. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra non faranno felici i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riporta il ‘daily star’, infatti, il Leicester è pronto a fare sul serio per due big attualmente a disposizione di Simone Inzaghi e che hanno fatto anche la fortuna di Antonio Conte nell’anno dello scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, da Brozovic e de Vrij: assalto dal Leicester

Le operazioni in uscita non si fermano in casa Inter. O meglio, gli assalti dall’estero sono sempre più pressanti per i big nerazzurri. Secondo gli ultimi rumors, le Foxes sono pronte a offrire 42 milioni di sterline, corrispondenti a 50 milioni di euro circa, per Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Si tratta di due perni dell’Inter presente e futura, ma in questo momento storico i nerazzurri hanno dimostrato di dover valutare ogni offerta. Vedremo se in questo caso la Beneamata riuscirà a resistere all’assalto dalla Premier.