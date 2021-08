La Juventus valuta le mosse decisive in un momento importantissimo sul calciomercato. Le ultime sul colpo tramite lo scambio

I giorni passano e l'affare non si sblocca. Manuel Locatelli continua a essere argomento caldissimo tra Juventus e Sassuolo, alla ricerca della quadratura del cerchio per arrivare al forte centrocampista italiano. La trattativa va avanti ormai da mesi e senza che sia mai arrivata la fumata bianca tra le parti. Le richieste del Sassuolo restano veramente alte per i bianconeri che stanno cercando di abbassare le pretese dei neroverdi.

Ora la situazione è particolarmente calda, o meglio, dopo una fase di stallo, la Juventus è pronta ad accelerare nuovamente la trattativa per l'arrivo del centrocampista a Torino. Nella giornata di venerdì, come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, è previsto un nuovo incontro, questa volta a Torino, tra le parti. Come riporta Luca Bianchin, il meeting di venerdì sarà comunque quello decisivo: o per il sì o per la rottura, ma quest'ipotesi è più improbabile.

Calciomercato Juventus, bomba Locatelli: nuovo scambio all’orizzonte

Di certo, ad oggi, regna ancora la distanza tra le cifre. Il Sassuolo chiede 40 milioni più bonus, la Juventus si è spinta a 25 milioni più 7 di bonus. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il giusto equilibrio potrebbe essere trovato grazie all’inserimento di un giovane nella trattativa. Il nome nuovo è quello di Filippo Ranocchia, un centrocampista che si è messo in grande evidenza in precampionato agli ordini di Massimiliano Allegri. Classe 2001, potrebbe essere il fattore decisivo per sbloccare la trattativa. E all’orizzonte resta anche Miralem Pjanic. Per il bosniaco, essenziale la riduzione dell’ingaggio con la Juventus pronta a pagare il 50% e il Barcellona il 20%: solo allora potrà essere di nuovo bianconero o con un’uscita a centrocampo, a partire da Ramsey.