Juventus e Milan potrebbero imbastire uno scambio in grado di accontentare le esigenze di entrambi gli allenatori

La Juventus e il Milan potrebbero dar vita ad uno scambio in questa fase finale di mercato. A lanciare l’ipotesi è ‘calciomercatonews.com‘ che parla di un possibile affare sull’asse Torino-Milan: un’operazione che avrebbe il vantaggio di accontentare le esigenze tattiche sia di Allegri che di Pioli e che renderebbe felici anche le società.

A fare il viaggio verso Torino sarebbe Alessio Romagnoli. Il difensore, in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato il contratto e quest’anno partirà dietro Kjaer e Tomori, coppia titolare designata. Da tempo il suo nome è accostato a quello della Juventus e Allegri gradirebbe un rinforzo in difesa, soprattutto in vista del probabile addio di Rugani che anche contro il Barcellona ha convinto poco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, idea scambio Ramsey-Romagnoli

Dall’altro lato, il percorso inverso sarebbe fatto da Aaron Ramsey. Il gallese è in uscita con i bianconeri che sperano di cederlo anche per il suo ricco stipendio. L’ex Arsenal sarebbe perfetto per lo scacchiere tattico di Pioli ma anche per i rossoneri la questione ingaggio dovrebbe poi essere definita. I due calciatori potrebbero quindi scambiarsi maglia in un’operazione da portare a termine senza esborso economico per nessuna delle due società con le valutazioni dei due calciatori intorno ai 15 milioni.