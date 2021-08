L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla del futuro dei suoi top player tra i quali figura Manuel Locatelli, richiesto dalla Juventus

Il mercato della Juventus vive giorni bollenti. Mister Massimiliano Allegri – come confermato dopo l’amichevole con il Barcellona – aspetta i giusti rinforzi per poter arrivare pronti al match d’esordio in campionato contro l’Udinese. Il tempo stringe e la priorità è chiudere (almeno) un colpo a centrocampo. Sono diversi i profili attenzionati dalla dirigenza bianconera, con i discorsi tra le parti che si fanno più fitti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juventus | Addio verso la Premier

In cima alla lista dei desideri permane Manuel Locatelli, laureatosi campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini ed autore di una splendida stagione con la maglia del Sassuolo. Il giocatore ha un contratto con i neroverdi sino al 2023, ma la Juventus da settimane sta cercando la cifra giusta per convincere gli emiliani alla cessione. La dirigenza punta anche sulla volontà del calciatore, che a più riprese ha ribadito la voglia di raggiungere Torino.

Calciomercato Juventus, Carnevali su Locatelli

Un ulteriore incontro è previsto nei prossimi giorni. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha intanto confermato la volontà di giungere alla fumata bianca in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’: “Qualcosa dovremo fare, vogliamo chiudere il bilancio in attivo”. L’obiettivo è cercare di non vendere i big, ma Locatelli potrebbe essere l’unico sacrificato per poi avviare il mercato in entrata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, un altro big può partire | “Non è Lautaro”

L’ad Carnevali ha infatti aggiunto: “Cerchiamo calciatori con prospettive interessanti, che ci aiutino a migliorare il nostro progetto entusiasmante ed importante”. Giorni decisivi per il passaggio di Locatelli alla Juventus: il tempo stringe e la volontà è arrivare ad un accordo.