L’Inter al centro di diverse voci di calciomercato: dopo Lukaku, destinato al Chelsea, può partire un altro big, ma non è Lautaro Martinez

Un inizio di agosto di fuoco per l’Inter, scossa da diverse voci di calciomercato che stanno destabilizzando l’ambiente. La società nerazzurra è prossima a concludere la trattativa per cedere Romelu Lukaku al Chelsea: un affare da circa 115 milioni di euro che priva però i tifosi del principale artefice dello scudetto conquistato la passata stagione. Quello del belga, però, potrebbe non essere l’unico sacrificio del mese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku al Chelsea | Visite mediche a Milano

L’Inter ha registrato infatti in queste ore diverse offerte anche per Lautaro Martinez, corteggiato dall’Atletico Madrid in passato ed ora desiderato dal Tottenham. Il club inglese è arrivato a proporre oltre 70 milioni di euro per l’argentino, legato ai nerazzurri da un contratto sino al 2023. Il ‘Toro’ – come ammesso dal suo agente ai nostri microfoni – è però concentrato sul progetto di mister Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ci siamo per Dzeko | Fissate le visite mediche

La squadra è un cantiere aperto e la dirigenza continua a cercare soluzioni per rimettere in ordine la posizione finanziaria del club. Dopo Hakimi e Lukaku, un altro big potrebbe lasciare l’Inter in estate, ma difficilmente sarà Lautaro. E’ di questa idea anche Matteo Caronni, giornalista di ‘TeleLombardia’: “Più che Martinez, mi hanno detto che può partire uno tra Brozovic e Perisic“, ha dichiarato in diretta a ‘Top Calcio24’.

Calciomercato Inter, Lautaro rimane

L’Inter potrebbe quindi perdere un altro titolare: entrambi in scadenza nel 2022, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Brozovic sembra però al momento rappresentare un tassello inamovibile per Inzaghi. Più in dubbio la posizione di Perisic, che in passato difficilmente ha gradito il ruolo di quinto in un centrocampo a cinque. Il croato potrebbe accettare altre proposte, ma lo stipendio esoso complica al momento le trattative.