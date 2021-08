Le ultime di calciomercato hanno come protagonista un talento della nostra Serie A e il grande ex Juventus Fabio Paratici, ora al Tottenham

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Lo scorso 21 giugno Calciomercato.it ha anticipato l’interesse del Tottenham per Vlahovic. Un interesse forte, concreto, come confermano in Inghilterra. Il bomber serbo, nel mirino pure di Inter (è il ‘sogno’, ora irraggiungibile, per il post Lukaku), Juventus, Milan, Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ambisce a una big e gli ‘Spurs’ hanno le risorse – e potrebbero averne delle altre con la cessione di Kane al Manchester City – per andare incontro alle richieste della Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juventus | Addio verso la Premier

Ovvero almeno 60 milioni di euro cash per il cartellino del classe 2000 cresciuto al Partizan Belgrado ed esploso definitivamente nella passata stagione con la trasformazione di 21 gol, tutti o quasi pesanti in ottica salvezza. Gli ‘Spurs’ potrebbero offrire 40-50 milioni più una contropartita tecnica (tipo Davinson Sanchez, che però guadagna sui 3,5 milioni) ma, ripetiamo, Commisso non intende venderlo questa estate a meno di una proposta davvero irrifiutabile. Il patron viola è pure convinto, con la trattativa in ballo già da mesi, di blindare il suo gioiello con un nuovo contratto. In tal senso si parla di possibile intesa fino a giugno 2025 sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione.

L’ultimo ‘scoglio’ sarebbe la clausola, che i viola vogliono fissare a una cifra significativa mentre l’entourage del ragazzo a un prezzo non scaccia-grandi. In questo nodo potrebbe fare breccia proprio il Tottenham dell’ex Juve Paratici, tra i protagonisti di questo mercato estivo.