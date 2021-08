Calciomercato, incontro e accordo per Vlahovic | Manca solo la firma

Seguito anche dall’Inter, Vlahovic sta per rinnovare con la Fiorentina; sabato incontro e accordo, manca solo la firma

Apprezzato dalle migliori società europee, Dusan Vlahovic sembra destinato a restare alla Fiorentina. Almeno in questa sessione di calciomercato. Per lui, riporta infatti il ‘Corriere dello Sport’, mancherebbe solo la firma per il rinnovo coi toscani. L’accordo sarebbe arrivato dopo un incontro tra Joe Barone e l’agente Ristic avvenuto sabato sera. Per l’attaccante è previsto un contratto fino al 2025 o 2026 da 3 milioni di euro più bonus a stagione. Alcune distanze da limare resterebbero sulla clausola rescissoria: il club ne vorrebbe una alta, l’entourage ragiona su cifre medio-alte per non ‘spaventare’ gli acquirenti.

Calciomercato Fiorentina, rinnovo più vicino per Vlahovic

Tra i club più interessati a Vlahovic nelle ultime settimane figurano Inter e Tottenham. Se gli inglesi non avrebbero ancora fatto pervenire offerte ufficiali, i nerazzurri si sarebbero invece mossi con una proposta da 50 milioni di euro, già rifiutata da Commisso. Per l’attaccante è previsto almeno un altro anno nella città toscana.